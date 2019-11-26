Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
"Сьогодні, 26 листопада, на виконання рамкового рішення тристоронньої контактної групи із дотриманням графіку, прийнятому на зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки 1 жовтня 2019 року у Мінську, відбулася верифікація представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ процесу завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у населеному пункті Золоте", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, силами ДСНС здійснено розмінування визначених ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення.
Заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона наголосив, що українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, що стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного.