Окупанти обстріляли Луганське та Кримське із 82-мм мінометів

Станом на 18.00 25 листопада російсько-окупаційні війська п’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 4 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї. Під час цього обстрілу було поранено цивільну особу. Юлія Т. йшла містом зі своєю півторарічною донькою. Російські окупанти здійснили кілька пострілів. Куля пробила постраждалій грудну клітину та влучила у ліве плече. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.