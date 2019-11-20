Міст у Станиці відкрили. Зеленський каже, що танк там не проїде

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі рух мостом через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській повністю відкрито.

Про це він розповів під час відвідання Станиці, трансляція якого велася наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Ми тільки-но були на відкритті мосту, там дуже гарно все побудували, вчасно. Я до чого — як працює голова вашої ОДА: ми прийшли туди, побачили і було питання: "Так коли (відкриття — ред.)?" Казали: два-три дні. Я сказав, що не зовсім розумію, ми їхали на відкриття. Але хочу сказати, поки ми їхали звідти до вашої школи, міст повністю відкрито”, - сказав Зеленський у місцевій школі.

Водночас у Facebook Президент написав, що міст відкрито на кілька днів раніше від запланованої дати.

“Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше. Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати "швидка", можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, відновлення мосту розпочалося 2 вересня, після демонтажу фортифікаційних споруд з обох боків.

Фото: Офіс Президента