Зеленський висловив співчуття рідним полковника Коростельова

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого на Донбасі командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Станиці Луганській, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я сьогодні своїм указом нагородив, на жаль, посмертно, Євгена Коростельова, який був комбригом 128-ї гірсько-штурмової биргади. Упродовж операції з розмінування він дістав серйозні поранення, і на жаль, він пішов. Але він завжди з нами, тому слава таким героям, ми їм дуже вдячні. Наші співчуття сім’ї, близьким, рідним і його дітям”, - сказав Зеленський.

Читайте також: Суми завтра попрощаються з командиром 128 бригади Євгеном Коростельовим

Як повідомлялося, у Харківському військово-медичному клінічному центрі 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який зазнав тяжких поранень у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Президент нагородив полковника орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно.