Суми завтра попрощаються з командиром 128 бригади Євгеном Коростельовим

У Сумах у середу, 20 листопада, попрощаються з командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгеном Коростельовим, який помер від отриманих ран у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міськради.

Євген Коростельов навчався в артилерійському училищі в Сумах. З початком бойових дій на сході України він, не роздумуючи, вирушив до зони проведення Антитерористичної операції. Всі ці роки офіцер перебував фактично на передовій.

Фото: Сумська міськрада

У 2015 році за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Євген Коростельов був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Командиром 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади офіцер ЗСУ став у вересні цього року, до того служив в 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.

12 листопада, виконуючи чергове завдання у районі проведення ООС, Євген Коростельов отримав множинні вогнепальні осколкові поранення кінцівок.

Його терміново літаком евакуювали до Харкова. Попри всі старання медиків, захисника країни врятувати не вдалося. Він помер сьогодні, у вівторок, о 4-й годині ранку. У полковника залишилася дружина, донька і син. Йому було 38 років.

Прощання з Євгеном відбудеться 20 листопада. О 9:00 з ним прощатимуться біля будинку № 43 по пр-ту Курський. Далі тіло перевезуть до Свято-Воскресенського кафедрального собору, там, орієнтовно о 10:00, за загиблим воїном відбудеться заупокійна літія. Опісля траурна процесія рушить до Алеї Героїв на Центральному кладовищі міста, де і знайде вічний спокій Євген Коростельов.