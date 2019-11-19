У лікарні помер командир 128 бригади, який отримав поранення у зоні ООС

У Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Сьогодні, близько 4 години ранку, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова”, - йдеться у повідомленні.

Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як зазначили у штабі операції Об'єднаних сил, полковник Євген Коростельов командування бригади прийняв близько трьох тижнів тому, але вже за такий короткий час встиг продемонструвати професіоналізм, завоювати повагу та авторитет.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого офіцера.