Прокуратура встановлює причини поранення українського бійця під Сизим

У штабі ООС підтвердили, що поранення українського військового в районі населеного пункту Сизе, кваліфікується як бойове. Обставини поранення наразі встановлюються військовою прокуратурою.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Поранення українського воїна, яке сталось 17 листопада неподалік населеного пункту Сизе Луганської області, за попередніми результатами розслідування кваліфікується як бойове. На місці події продовжує працювати група військової служби правопорядку та військової прокуратури для встановлення причин поранення. Досліджуються обставини події, тривають спеціальні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

В прессслужбі наголошують, що пораненому було надано всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

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Як повідомив раніше на сторінці Facebook головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов, позиції українських військовим під Сизим, що на Луганщині, були атаковані за допомогою дрона з боку території РФ. "Позиції 46-й десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, численні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують — це не випадковий вибух, поранення - бойове", - повідомив Бутусов, зазначивши, що є вірогідність, що атака відбулася з території РФ, в районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення в Станиці Луганській.

Фото: Анна Чапала