Розвідка повідомила про втрати окупантів на Донбасі

Втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі з 8 по 15 листопада склали 28 осіб.

Такі дані оприлюднив у суботу штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 8 по 15 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб. 12 окупантів було ліквідовано, а ще 16 осіб – це санітарні втрати", - йдеться у повідомленні.

У штабі нагадали, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, в разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.