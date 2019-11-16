Українські ВПС отримали ще один модернізований МіГ-29

До бойового складу українських Військово-повітряний сил передали другий за тиждень модернізований винищувач МіГ-29, який пройшов модернізацію на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.

Про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що літак отримав новітню електроніку, нову авіоніку і капітально відремонтовані двигуни, що в теорії дозволить значно збільшити термін його служби в строю.

Літак пройшов перевірку силами льотчиків та інженерів авіабригади, в якій буде стояти на озброєнні.

У повідомленні йдеться, що підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" повністю виконало свої зобов'язання перед державою на 2019 рік, передавши два винищувачі ВПС.

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МіГ-29 – винищувач 4-го покоління радянської розробки. Станом на 2018 рік у складі ВПС України перебувало 37 винищувачів МіГ-29 різних модифікацій.

Фото: АрміяInform.