Донбас: вісім порушень “тиші”, окупанти гатили з мінометів під Пісками

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 3 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Жолобка – зі стрілецької зброї та підствольних і ручних протитанкових гранатометів; неподалік Новотошківського і Луганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" зафіксовано 5 ворожих обстрілів: двічі біля Кам'янки – з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; два рази неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Упродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: МОУ