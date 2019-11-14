СБУ пояснила, чому російського пропагандиста Корчевнікова пустили в Україну

Російський пропагандист Борис Корчевніков зміг відвідати Україну, оскільки закінчився термін п'ятирічної заборони йому на в'їзд до країни.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, який отримав відповідь СБУ на свій депутатський запит.

"Виявляється, у нього (Корчевнікова - ред.) таки була заборона на в'їзд до України з 5 вересня 2014 року терміном на 5 років. І ось через 5 років Борис скористався нагодою відвідати Київ", - написав політик.

Він зазначив, що, за інформацією СБУ, за цей період не отримано даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці.

"Напевно медалі «За заслуги перед Вітчизною» з рук Путіна і брудної пропаганди щодня по росТБ про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна", - заявив Гончаренко.

Як повідомлялося, в середині жовтня до Києва приїхав російський телеведучий каналу «Росія-1», генеральний директор російського православного телеканалу «Спас» Борис Корчевніков. Він опублікував у соцмережах світлину з фестивалю православного кіно «Покров», на якому отримав нагороду.

Пізніше Корчевніков опублікував фотографії з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП).

У Держприкордонслужбі України повідомили Укрінформу, що для Корчевнікова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на в'їзд до України.