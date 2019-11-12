Сайдік нагадав, коли має початися розмінування в районі Петрівського

Розмінування в районі Петрівського на Донеччині, де 9 листопада почалося розведення сил і засобів, має початися не пізніше ніж 13 листопада.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, передає "Радіо Свобода".

"9 листопада сторони почали відновлене відведення сил і засобів у районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того самого дня, а українська сторона – вчора, 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше ніж завтра. Також не пізніше, ніж завтра, в районі Петрівського мають розпочатися роботи з розмінування", – йдеться в заяві.

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За його словами, на ділянці розведення в Станиці Луганській на Луганщині успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець, завершення яких планується до кінця цього місяця.

Також представник ОБСЄ вкотре закликав сторони конфлікту на Донбасі продовжувати з повною відповідальністю ставитися до взятих на себе зобов’язань.