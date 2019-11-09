Україна готова розпочати розведення військ у Петрівському

Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське у суботу, 9 листопада, о 12:00.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Незаконні збройні формування Російської Федерації зірвали вчорашнє розведення на ділянці №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське. Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил та засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку о 12:00. Чи готовий противник дотриматися взятих на себе зобов'язань відповідно до зроблених заяв? Чи знову, вчергове, ворог покаже, що представникам російських окупаційних військ вірити не можна!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області, заплановане на 4 листопада, було перенесене у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил, які були зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12:00 розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила оновлену дату та час початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського: це субота, 9 листопада, 12 година дня за київським часом.

Штаб ООС 8 листопада виступив з заявою про зрив окупантами розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське.

Фото: ООС