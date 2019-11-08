У лікарні помер український боєць, поранений учора на Донбасі

Сьогодні від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів поранений один військовослужбовець. А в госпіталі помер поранений учора боєць.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. ...Внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих вчора, у лікувальному закладі помер ще один український воїн – Генадій Моторін", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів; біля Залізного – з великокаліберних кулеметів; неподалік Зайцевого – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів біля Водяного.

Також в пресцентрі ООС повідомили, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) мостобудівники завершили укладання металоконструкцій та проводять їх зварювання і обробку прольотів мосту за допомогою піскоструйного апарату. Вивезено металобрухт залишків зруйнованого мосту.

На ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяні 5 груп ДСНС України у складі 24 осіб. Загальна площа обстежених територій на цей час складає 42,2 гектара (вилучено 47 вибухонебезпечних предметів).

В штабі ООС підкреслили, що українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3 сьогодні. Але повідомлення про готовність від ворожої сторони до ОБСЄ не надійшло. Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості. Досягнуто домовленості про початок практичних заходів 9 листопада 2019 року.