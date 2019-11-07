Єрмак, Аваков, Криклій і Коляда зустрінуться з журналістами у пункті пропуску “Золоте”

Помічник Президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші високопосадовці у четвер на КПВВ "Золоте" поспілкуються з громадянами та представниками ЗМІ

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

“Сьогодні, 7 листопада 2019 року, о 14.00 на КПВВ "Золоте" відбудеться підхід до преси помічника Президента України Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди та командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та міжнародних партнерів”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, відкриття КПВВ "Золоте" відбулося 31 березня 2016 року. Проте значна кількість громадян, які слідували на тимчасово окуповану територію України, були затримані проросійськими бойовиками, а рух через дорожний коридор був повністю заблокований окупантами.

У подальшому впродовж 2017 та 2018 років українська влада неодноразово намагалася на всіх рівнях через міжнародні спостережні місії поновити питання відкриття «Золотого», але окупаційна адміністрація РФ з незрозумілих причин продовжує блокувати початок роботи єдиного автомобільного гуманітарного дорожного коридору на Луганщині.

Відкриття автомобільного КПВВ "Золоте" значно б розвантажило пропускний пункт "Станиця Луганська", де щоденно лінію розмежування перетинають понад 11 тисяч громадян.