Депутати створили моніторингову місію Ради у зоні ООС

З ініціативи Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки створено моніторингову місію парламентського контролю в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це на брифінгу членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами візиту в Золоте повідомила заступник голови комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В рамках ініціативи Комітету з нацбезпеки оборони та розвідки була створена постійна моніторингова місія парламентського контролю для того, щоб знати, що і як відбувається в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Зокрема, щодо питань по розведенню сил та засобів", - сказала Безугла.

Вона наголосила, що ця місія постійна і здійснюватиме моніторинг ситуації на сході.

"Наша роль - це роль посередників між населенням, військовими, органами виконавчої влади, щоб знати що відбувається, як відбувається і допомагати", - зазначила Безугла.

Депутат також розповіла, що у вівторок, 5 листопада, в рамках цієї моніторингової місії члени комітет відвідали селище Золоте. Там депутати поспілкувалися з командуванням, з військовими, місцевим населенням, волонтерами.

Безугла також зазначила, що ситуація з наданням медичної допомоги місцевому населенню в районах розведення покращилася. У планах - організація фельдшерсько-акушерського пункту.

Вона додала, що військово-медичне управління спроможне в екстрених ситуаціях допомогти місцевому населенню.

Як зауважила член Комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук, у зоні розведення чергують посилені загони Нацполіції.

За її словами, питання медичного забезпечення мешканців Донецької і Луганської областей обговорювалося на нараді Прем'єр- міністра Олексія Гончарука з керівниками цих областей.

"Це питання буде вирішено комплексно - і за рахунок перерозподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток на 2019 рік, і за рахунок 2020 року, коли ті області, які на сьогодні потерпають від міжнародного збройного конфлікту, будуть у пріоритеті і у фокусі уваги Кабінету міністрів", - зазначила Верещук.