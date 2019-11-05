Ракети й новітнє обладнання: вертоліт Мі-2МСБ успішно пройшов випробування

На Чернігівщині завершився черговий етап випробувань модернізованого вертольота Мі-2МСБ, оснащеного некерованими авіаційними ракетами типу С-8.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив спеціальний кореспондент Інформагентства МО України "АрміяInform" Ігор Березинський.

"На Чернігівщині спеціалісти Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки разом з фахівцями підприємства "Мотор Січ" завершили проведення випробувань вертольоту Мі-2МСБ, оснащеного некерованими авіаційними ракетами типу С-8", - сказав пресофіцер.

За його словами, гелікоптер Мі-2СМБ, виготовлений підприємством "Мотор Січ", є успішною модернізацією вертольоту Мі-2 радянського періоду. У новій моделі замінено двигуни та оновлено бортове обладнання.

Під час випробувань було здійснено понад 40 польотів із бойовим застосуванням близько 400 ракет.

Паралельні випробування військової машини проводились і на базі "Мотор Січі" у Запоріжжі. Там чернігівські пілоти літали з адаптованим світлотехнічним обладнанням під застосування окулярів нічного бачення та спеціального захисного шолома.

У ході випробувань фахівці працювали над подальшим удосконаленням вертольоту Мі-2МСБ, зокрема оснащенням його стрілецьким озброєнням калібру 12,7 мм, гранатометами типу УАГ-40 та керованим ракетним озброєнням.

Березинський додав, що випробування Мі-2МСБ тривають з 2012 року і проводились уже втретє.

Фото: АрміяInform