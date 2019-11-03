У Станиці завершили укладання металоконструкцій мосту

Будівельники закінчили укладання металоконструкцій мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ «Станиця Луганська».

Про це у Facebook повідомляє Луганська ОДА.

"Сьогодні, 3 листопада, працівники ТОВ «Укртрансміст» закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ «Станиця Луганська», - зазначається у повідомленні.

Також ними проводились зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.

Як повідомляв Укрінформ, перша металоконструкція мосту – діафрагма – була змонтована 31 жовтня, а друга - 2 листопада.

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Відновлення зруйнованого мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.