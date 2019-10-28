Біля моста та КПВВ у Станиці змонтували автобусні зупинки

З української сторони підходять до завершення підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська).

Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на інформацію української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

“Зокрема, біля моста продовжують працювати представники ТОВ “Укртрансміст”, піротехнічні підрозділи ДСНС та працівники райавтодору. Представники “Укртрансмосту” продовжують роботи щодо ремонту ригеля (балки) на 7 опорі, заливці бетоном опалубки дев'ятої опори мосту, продовження підготовчих робіт для посилення діафрагми мосту. Йде підготовка до монтажу металоконструкцій та проводиться розрізання залишків залізної конструкції зруйнованого мосту”, - йдеться у повідомленні.

Тривають підготовчі роботи з відновлення моста у Станиці Луганській / Фото: ООС

Вже змонтовано дві автобусні зупинки для пасажирів - перед зруйнованою частиною мосту та перед КПВВ.

Штаб ООС нагадує, що 15 липня 2019 року на контрольованому українським урядом боці запустили спеціалізований автобус, який підвозить людей похилого віку та осіб з інвалідністю. На сьогодні, на зазначеному маршруті з 07.00 до 17.00 постійно курсують 2 спеціалізовані автобуси та два електрокари. Вони здійснюють близько 95 рейсів на добу та перевозять понад 6,5 тисячі пасажирів.

Як повідомлялося, обхідний міст працюватиме, допоки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту, щоб не створювати незручності для цивільного населення та полегшити переміщення людей.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.