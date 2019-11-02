Жителі Золотого-4 перебувають у безпеці після розведення військ — штаб ООС

Жодної загрози для місцевого населення у Золотому-4 після розведення військ не існує.

В цьому запевнив командир оперативно-тактичного угруповання Північ Олег Мікац, повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Ніякої загрози для місцевого населення після розведення не існує... Ми змінили лише тактичне положення, але система вогню, яка організована, і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано надаватимуть можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", - сказав він.

За словами Мікаца, армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Він розповів, що закінчилася п'ята доба виконання заходів щодо розведення сторін. Три дні розводили війська з визначених місць на ті місця, які підготовлені.

"Особовий склад не кинутий, не виведений в поля в необладнані місця, як деякі там заявляли. Ми були готові, готувалися і готові адекватно реагувати", – підкреслив Мікац.

Також він зазначив, що напередодні СММ ОБСЄ було проведено верифікацію дзеркального розведення, і було підтвердження, що розведення фактично відбулося.

Як повідомляв Укрінформ,29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

Фото: Facebook ООС