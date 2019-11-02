У КПВВ на Донеччині відкрили пункти обігріву

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду Донеччини цілодобово працюють пункти надання допомоги та обігріву.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“Щодня лінію розмежування перетинають сотні громадян. Інколи, через велику кількість людей, створюються черги. В умовах різкого зниження температури повітря стає практично неможливим вистояти у черзі. Для того, щоб процедура перетину лінії розмежування була максимально комфортним, на кожному із чотирьох контрольних пунктів в’їзду-виїзду – “Майорське”, “Гнутове”, “Новотроїцьке” та “Мар’їнка” - у цілодобовому режимі функціонують пункти надання допомоги та пункти обігріву”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у них чергують представники ДСНС, які не тільки надають необхідну допомогу громадянам, але й проводять з ними інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань безпеки життєдіяльності. Від рятувальників люди отримують теплий чай, ковдру, а також корисні поради, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації або при виявленні вибухонебезпечного предмету.