Окупанти на Донбасі 15 разів порушили "тишу", двоє поранених

31 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід" противник здійснив 7 обстрілів: поблизу Новогригорівки і Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Кам'янки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі у районі Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1, стрілецької зброї і гранатометів різних систем; біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів: неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів; двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів; біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

Учора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.