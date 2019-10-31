Окупанти накрили вогнем Новогригорівку - обстріл тривав пів години

Російсько-окупаційні війська суттєво зменшили кількість обстрілів і станом на 12.30 31 жовтня один раз відкривали вогонь на Донецькому напрямку.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 ворог відкривав вогонь по наших військових 1 раз на Донецькому напрямку“, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, близько 8-ї ранку з боку окупованого населеного пункту Біла Кам’янка розпочався обстріл обладнаних неподалік Новогригорівки опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру, який тривав пів години.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, повідомив Праута.