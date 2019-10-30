Ветерани ООС створюють мобільні групи, аби виявляти порушення при розведенні

Ветерани операції Об’єднаний сил, які перебувають у Золотому на «Останньому блокпосту», ініціюють створення експертних мобільних груп для моніторингу ситуації по всій лінії розведення військ.

Про це під час пресконференції в Золотому заявив координатор «Останнього блокпосту», голова київського Нацкорпусу Сергій Тамарін, інформує пресслужба “Національного корпусу”.

«Плануємо створити експертні мобільні групи з ветеранів, волонтерів та колишніх військових – «Рейд за мир», – які відвідуватимуть пункти розведення, щоб знати реальну ситуацію по всій лінії розведення військ», – сказав Тамарін.

За його словами, від штабу ООС та ОБСЄ надходять суперечливі дані, тому мобільні групи потрібні для фіксації об’єктивної інформації про ситуацію по лінії розведення.

«Навіть на мій 5-річний досвід військової справи ОБСЄ в більшості випадків залишається сліпою, глухою та німою до дій Російської Федерації. Тому ми хочемо об’єктивно ознайомлювати людей з тим, що ж відбувається насправді в місцях розведення», – зазначив Тамарін.

Він повідомив, що мобільні групи «Рейду за мир» планують відвідати усі 35 пунктів, де планується розведення військ, для фіксації процесу.

Як повідомлялося, «Останній блокпост» – місце дислокації ветеранів АТО/ООС у Золотому на Луганщині. "Останній блокпост" організували на знак протесту проти розведення військ. Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявляв, що ветерани ООС залишаться в Золотому, навіть якщо будуть виведені війська.

Напередодні, 29 жовтня, о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Зокрема, за даними штабу, «для осіб, не залучених до Об’єднаних сил, встановлені такі обмеження: в’їзд (виїзд) до району проведення операції; отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) до району проведення операції; допущення представників органів державної влади; зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї; здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок».

Фото: Нацкорпус