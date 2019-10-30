Росія повинна вивести війська зі сходу України - Столтенберг

Росія повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України і припинити дестабілізацію.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Одесі 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо усі зусилля, які спрямовані на мирне вирішення конфлікту, на розведення сил, і прагнемо мирного дипломатичного розв’язання цього конфлікту на сході України. Ми вітаємо нові ініціативи і нову динаміку, які започаткував у цьому напрямку Президент Зеленський. Але ми чітко говоримо, що Росія має чітку відповідальність виконувати Мінські домовленості і повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України і припинити дестабілізацію в країні”, - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Одесі з офіційним візитом перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг. Він відвідав морський порт, куди 29 жовтня зайшли чотири мінних тральщики НАТО.