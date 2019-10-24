Окупанти обстріляли робітників "Луганськводи", є поранені

Окупанти на Донбасі обстріляли робітників комунального підприємства «Луганськвода». Двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні близько 10 години 30 хвилин ворог з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляв працівників комунального підприємства «Луганськвода», які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції «Кіндрашівська» неподалік зупинки Зелений Гай. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

В штабі наголошують, що з українського боку було надано гарантії на неухильне дотримання режиму «тиша» до 17.00.

Підкреслюється, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад дві з половиною тисячі метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30).

"Через те, що вказаний населений пункт знаходиться на непідконтрольній урядові України території, ми не маємо можливості перевірити факт травмування чи поранення мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.