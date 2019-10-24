Окупанти обстріляли українських бійців під Мар’їнкою і Талаківкою
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Від початку поточної доби, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Вночі ворог двічі вів вогонь по оборонцях Мар’їнки, застосовуючи від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю”, - розповів речник.
За словами Гуцуляка, після 05.30 ранку окупанти здійснили обстріл захисників Талаківки з боку населеного пункту Пікузи. Противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У Міноборони також повідомили, що від початку поточної доби втрат серед українських військових внаслідок ворожого вогню немає. Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння.
Фото: пресслужба ООС