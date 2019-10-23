На Донбасі - 16 порушень “тиші”, окупанти гатили із важкої артилерії та БМП

Сьогодні, від початку доби, доби російські окупанти та їх найманці 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із забороненої великокаліберної зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики здійснили 11 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Водяного – з артилерії калібру 122 мм; двічі поблизу Пищевика та два рази неподалік Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Пісків і два рази неподалік Лебединського – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Тарамчука – з великокаліберних кулеметів; поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій: біля Зайцевого – з автоматичних гранатометів; тричі у районі Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

"Впродовж поточної доби, внаслідок обстрілів, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.

Фото: ООС