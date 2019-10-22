На Донбасі поранені троє українських військових

Російські окупанти від початку доби 12 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, ще один - бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР)", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: тричі неподалік Павлополя; поблизу Новотроїцького; біля Новоселівки; поблизу Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів українських позицій: неподалік Золотого; тричі біля Зайцевого; поблизу Південного; двічі у районі Новолуганського.

"Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування", - поінформували в штабі.

Фото: Анна Чапала