На Донбасі поранені троє українських військових

На Донбасі поранені троє українських військових

Укрінформ
Російські окупанти від початку доби 12 разів порушили режим "тиші" на Донбасі. Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, ще один - бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР)", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: тричі неподалік Павлополя; поблизу Новотроїцького; біля Новоселівки; поблизу Водяного.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів українських позицій: неподалік Золотого; тричі біля Зайцевого; поблизу Південного; двічі у районі Новолуганського.

"Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування", - поінформували в штабі.

Фото: Анна Чапала

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