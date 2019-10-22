На Донбасі окупанти 17 разів порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів: двічі біля Пищевика – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Авдіївки та Верхньоторецького – зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем; у районі Красногорівки – зі станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Широкиного – зі стрілецької зброї; неподалік Мар'їнки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів: тричі біля Оріхового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; у районі Попасної – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів; неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

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Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Зайцевого. Тут російські окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети та, двічі, заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua