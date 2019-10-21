До Одеського порту прибули два патрульні катери Island

До Одеси суховантажем Ocea Freedom для ВМС ЗСУ прибули два патрульні катери типу Island – “Слов’янськ” та “Старобільск”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

“Вони (катери — ред.) прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня 2019-го року з Батимору у Сполучених Штатах. Доставка у такий спосіб є найбільш економічно доцільною та практикується не вперше. Аналогічним способом були доставлені катери типу Island до Грузії та Пакистану”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суховантаж пришвартувався у Каботажній гавані Одеського морського порту о 9.00.

Як повідомляв Укрінформ, патрульні катери класу Island були збудовані для Берегової охорони США, їх вважають дуже вдалими за мореплавними якостями, оснащені катери передовим навігаційним та електронним обладнанням.

США вже передавали такі катери іншим державам — Пакистану, Грузії і Коста-Риці.

За офіційною інформацією, ці катери мають водотоннажність 169 тонн, запас ходу 3300 морських миль (понад 6 тисяч кілометрів), максимальну швидкість 29,5 вузлів (майже 55 кілометрів за годину), автономність 5 діб. Екіпаж - 16 осіб (2 офіцерів та 14 матросів і старшин).

Екіпажі озброєні автоматичною гарматою калібру 25 міліметрів і двома кулеметами калібру 12,7 міліметра.

У поточному році українські військові моряки пройшли підготовку з боротьби за живучість, з експлуатації енергетичних систем, а також з навігації та зв’язку.

Фото: Сергій Марат/mil.in.ua