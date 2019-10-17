Американські «Айленди» йдуть до порту Одеси – ВМС

Передані Україні Сполученими Штатами Америки два патрульні катери класу Island («Айленд») транспортують морем на борту балкера.

Про це повідомив Радіо Свобода заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Найближчим часом катери, що отримали імена «Старобільськ» (P190) та «Слов’янськ» (P191), мають прибути до порту Одеси, а у листопаді, як очікується, вони будуть введені до складу Військово-морських сил.

«Історія, яка тривала близько п'яти років, добігає до завершення», –підсумував офіцер.

Цьогоріч у вересні в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли кількамісячне навчання й підготовку для служби на «Айлендах». Урочистості відбулися на базі Берегової охорони США в місті Балтіморі, штат Меріленд.

Читайте також: Американці та європейці помірялися обсягами допомоги Україні

Патрульні катери класу Island ("острів" – катери названі іменами американських островів) були збудовані для Берегової охорони США. За даними з відкритих джерел, їх вважають дуже вдалими за їхніми мореплавними якостями, вони мають передове навігаційне і електронне обладнання, що дає можливість використовувати їх для найрізноманітніших функцій берегової охорони. Всього в 1985-1992 роках таких катерів збудували 49, 37 із них – залишаються на службі в Береговій охороні США.