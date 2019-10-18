Загиблу на Донбасі військову Ярославу Никоненко поховали у Миргороді

На центральній площі Миргорода відбулося прощання з Ярославою Никоненко, яка загинула від кулі снайпера у Мар'їнці.

Про це повідомляє пресслужба Миргородської міської ради.

"Сьогодні, 18 жовтня, миргородці попрощалися із Ярославою Никоненко. 36-річна військова загинула від ворожої кулі під Мар'їнкою 15 жовтня 2019 року... Загальноміське прощання відбулося на центральній площі... Поховали Ярославу Никоненко з військовими почестями на Алеї Героїв, поряд із могилою її батька", - йдеться у повідомленні.

Напередодні, 17 жовтня, на території військової частини 101 ОБрО ГШ ЗСУ з Ярославою прощалися побратими.

Сьогоднішній день в Миргороді оголошено днем жалоби.

Прощання з Ярославою Никоненко / Фото: facebook.com/Myrhorod.City.Council

Ярослава Никоненко народилася 25 серпня 1983 року в Миргороді. Від батька успадкувала бійцівський характер, стійкість, любов до України.

Від самого початку війни на сході України дівчина разом з батьком і сестрою займалась волонтерством. Після загибелі батька Никоненка Сергія Григоровича, бійця батальйону «Айдар», який поліг за Україну 18 січня 2015 року на Луганщині, прийняла рішення продовжити його справу: у 2018 році вступила на військову службу за контрактом, яку розпочала в Окремому президентському полку. Служила в 101-й окремій бригаді охорони Генштаба і була відряджена в зону бойових дій.

У Ярослави залишилися мама, сестра та 13-річна донька.