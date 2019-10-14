Підрозділи, які билися за Іловайськ, не підпорядковувалися штабу АТО - Муженко

У боях за визволення Іловайська у 2014 році брали участь здебільшого добровольчі підрозділи, які не підпорядковувалися штабу АТО.

Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Там були залучені практично всі добровольчі батальйони. Так називаємо – добровольчі батальйони – тому що кількість людей була від 20-30 до кількох сотень в кожному з таких підрозділів. Рішення щодо проведення операції по Іловайську було прийняте за ініціативи МВС на одній з нарад, де були присутні практично всі керівники силових структур та політичне керівництво держави. Щоб завершити всі ті дії, які вже відбувалися приблизно протягом майже двох тижнів до того часу», - розповів Муженко.

За його словами, склад практично всіх підрозділів МВС, які були залучені у цій операції, не підпорядковувався штабу АТО.

«Ми і де-факто, і де-юре не мали права віддавати якісь розпорядження і здійснювати управління. Тобто давати команди та вимагати якихось дій. Це відбувалося в рамках тієї оперативної групи, яка була створена на чолі з генералом Хомчаком. Хоча там повинен бути керівником від МВС генерал Яровий. І уже період 24-25 серпня, коли вже було вторгнення російських регулярних військ, а це дійсно так, було повністю оточене це угруповання», - зазначив ексначальник Генштабу.

Як відомо, у серпні 2014 року сталася Іловайська трагедія, коли внаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

За офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі", яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці, 366 українських воїнів загинуло, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.

10 жовтня 2019 року стало відомо, що Головна військова прокуратура вилучить в Офісі Президента України документи у рамках розслідування Іловайської трагедії.