У бік окупованого Донецька запустили прапор України та листівки

У неділю, 13 жовтня, до Дня захисника з Мар'їнки в бік окупованого Донецька запустили 25-метровий прапор України.

Про це повідомила у Facebook перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"Сьогодні був сильний вітер у бік Донецька:), і донбаські патріоти зранку виїхали в Мар'їнку запустити українцям Донецька привітання з Днем захисника - 25-метровий прапор. Причепили до нього сотню куль, надутих воднем. Прапор зшила традиційно та пані Таня, що викрала українського офіцера з полону (кажуть — тупо зайшла й вивела). Навздогін на кулях підняли ящик із листівками, і вітер поніс їх туди ж — там, над Донецьком, він розкриється (спрацює механізм, вигаданий умільцем із позивним "Борода") - і посиплеться на місто. Там важлива інформація, телефони для зв'язку й слова про те, що Україна тут, вона думає про вас, українці Донецька!" - зазначила вона.

За словами Герасим'юк, "вітер весело й сильно підняв прапор над замінованим полем і поніс подарунок на місто — і одразу почулася кулеметна черга".

Минулого разу, додала вона, прапор збивали над рікою й дострілювали у воді, щоби потонув. "Цілили й розстрілювали довго, й один бойовик писав із матюками в мережах, що укропи шлють прапор на броньованих кульках:). Коли вже я сідала в потяг на Київ, друзі повідомили, що отримали з Донецька сигнал: прапор бачать! ... Зі святом! Люблю тебе, Донбас! Не зможу тепер без тебе!" - зазначила вона.

У бік окупованого Донецька запустили прапор України і листівки / Фото: facebook.com/pyryatyn

Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці.