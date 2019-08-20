В Україні понад 12 тисяч жінок є ветеранами бойових дій на Донбасі - експерт

В Україні понад 12 тисяч жінок є ветеранами бойових дій на Донбасі - експерт

Укрінформ
В Україні понад 12 тисяч жінок є ветеранами бойових дій на Донбасі, проте досліджень щодо їхніх проблем і потреб наразі дуже мало.
Про це на пресконференції заявив президент фонду "Східна Європа" Віктор Лях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нашій країні понад 12 тисяч жінок-ветеранів. Їхні проблеми та потреби лишаються не вивченими. Ми хочемо дослідити це, а на базі результатів сформувати певні послуги для жінок-ветеранів”, - сказав Лях.

Він додав, що проблема повернення ветеранів до родини є дуже складною, тож працювати потрібно із усіма членами таких сімей.

За словами Ляха, національна телефонна лінія щодо запобігання суїцидам і профілактики психічного здоров'я Lifeline Ukraine буде інтегрована в інші послуги, що надаються ветеранам АТО.

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Раніше в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила про створення в Україні у партнерстві держави з неурядовою організацією національної телефонної лінії щодо запобігання суїцидам і профілактики психічного здоров'я - Lifeline Ukraine.

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