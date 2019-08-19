Полторак окреслив плани Міноборони на найближчий час

Проаналізувати результати реформ в оборонному секторі та надати висновки до РНБО, забезпечити прямі закупівлі Міністерством оборони для армії імпортованої продукції, розробити проекти автономних військових баз для Сходу України та Азовського узбережжя.

Ці та інші завдання озвучив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони та ЗСУ за участі представників Офісу Президента, РНБО, Нацгвардії, радників країн НАТО в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зроблено багато, але попереду не менш важливі завдання з завершення реформи. Рухатись ще треба дуже довго і шлях цей буде непростий. Виходячи з цього, хотів би зупинитись на стратегічних завданнях, які керівництво Міноборони, Генштабу має виконати. Перше — Міжвідомчій робочій групі доручено забезпечити організоване проведення оборонного огляду на засадах спроможностей з використанням можливостей Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня", - повідомив Полторак.

За його словами, до 30 вересня 2019 року необхідно подати до РНБО України висновки з оцінки безпекового середовища на середньострокову перспективу, інформацію про досягнення стратегічний цілей за результатами реформування, оцінку стану ЗСУ. У тримісячний строк після завершення оборонного огляду подати до РНБО звіт про результати його проведення.

Крім того, у чотиримісячний строк після затвердження нової Стратегії Нацбезпеки України та за результатами проведення оборонного огляду Полторак доручив подати на розгляд Уряду проєкт Стратегії воєнної безпеки України.

Крім того, за інформацією чинного глави оборонного відомства, заступникам міністра оборони доручається найближчим часом забезпечити прямі закупівлі міністерством оборони продукції (робіт послуг) оборонного призначення за імпортом та впровадити інфраструктурні проєкти.

До 20 грудня 2019 року міністр доручив створити єдиний закупівельнй орган Міноборони для закупівель озброєння, військової техніки, матеріальних ресурсів та послуг для ЗСУ. А до 20 листопада вже наступного 2020 року в Міноборони планують розробити проєкт автономної військової бази на Сході України та військово-морської бази на узбережжі Азовського моря.

Серед озвучених на засіданні планів велика увагу приділялась і інформаційній складовій. Так Полторак доручив "забезпечити ефективну взаємодію з МЗС, Мінінформполітики, МінТОТ, Мінветеранів, Службою зовнішньої розвідки та СБУ для захисту національних інтересів.

Окремо доручення отримав і Генштаб: до 20 грудня 2019 завершити реорганізацію та розпочати злагодження підрозділів Генштабу ЗСУ в нових штатних структурах.

Також планується унормувати структуру, порядок розроблення та затвердження Плану оборони держави, трансформувати систему морально-психологічного забезпечення ЗСУ відповідно до принципів НАТО та ін.