Полторак розповів, хто гальмує реформу харчування армії

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що впровадженню в армії нової системи харчування заважають монополісти, які втратили надприбутки.

Про це він заявив в інтервʼюАрміяInform.

“Окремі люди і компанії, коли ми почали кардинальні зміни /у системі харчування — ред/, втратили надприбутки. Раніше вони, перебуваючи у становищі недоторканих монополістів, платили копійки за оренду їдалень, складів, обладнання – це все не ремонтувалось, не оновлювалось. І ми нікого не виганяли з ринку. Але вони хочуть, аби було як колись, коли можна красти й наживатися на армії”, - сказав Полторак.

Він зауважив, що жодного разу не чув від військових чи кого-небудь, що стара система харчування має якісь переваги перед новою. “Дивуюсь, що суд блокує наші реформи”, - підкреслив міністр оборони.

Читайте також: Міноборони заборгувало суднобудівникам понад 85 мільйонів за утримання крейсера

У 73 частинах, де діє нова система харчування, відремонтовані їдальні, закуплено сучасне обладнання, підготовлені професійні військові кухарі, продукти почали постачати найрізноманітнішого спектру. “Ми пройшли великий шлях у цьому аспекті. І багато виробників, до їхньої честі, змінилися”, - сказав Полторак.