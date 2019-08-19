Полторак готовий ділитися "шпаргалками" з наступниками у МОУ

Міністр оборони Степан Полторак не має політичних амбіцій і готовий цивілізовано передати владу своєму наступнику.

Про це він заявив в інтервʼю нформагентству Міноборони АрміяInform.

“Політичних амбіцій у мене точно немає. Вважаю, що людина, яка хоче не наслідити, а залишити слід, має працювати практично… Я свідомий того, що мене очікує. Але, відверто кажучи, ще не думав над тим, чим займатися. Однозначно, що намагатимусь бути максимально корисним для України і Збройних Сил”, - сказав Полторак.

Він заявив, що готовий консультувати всіх, від кого залежить доля українського війська і оборони держави. “Я не ховаю під ковдрою всі напрацювання, які є. Можу говорити про поточні проблеми, готовий пояснити, чому і в яких аспектах не вдалося знайти вихід із становища. Мій пріоритет абсолютно неамбітний – аби справа, яку ми розпочали, і реформи рухалися вперед, адже найбільше, чого я не хочу, це повернення в 2014 рік”, - зазначив міністр оборони.

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І додав, що цивілізована передача влади є величезною проблемою української політичної культури та традиції. На жаль, наші політики не завжди роблять висновки й це відбувається тому, що деякі політичні сили і окремі діячі попереду всіх проблем ставлять власні амбіції, чи зведення якихось рахунків. “Все, що завгодно, тільки не інтереси країни. Я чесно сказав президенту Володимиру Зеленському під час інавгурації, що допрацюю до останнього дня каденції на посаді міністра оборони. І що Збройні Сили виконуватимуть завдання за призначенням і я зроблю все можливе, аби цей перехідний період у війську не відчули, і щоб підготувати нормальну базу новому керівництву оборонного відомства”, - сказав Полторак і додав, що у нового керівництва буде змога чітко і плавно увійти до виконання своїх обов’язків. “Я готовий їм допомагати та підтримати”, - заявив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Полторака з посади міністра оборони. Втім, профільний комітет ВР не підтримав подання.