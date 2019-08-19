Український льотчик на авіашоу в польській Гдині показав найкращий пілотаж

«Демонстраційний виступ українського льотчика підполковника Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 у польському місті Гдиня на авіашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" визнано найкращим пілотажем», - йдеться у повідомленні.

Виступ українського льотчика на авіашоу в польській Гдині визнали найкращим/ Фото: www.facebook.com/PvkCentr

Зазначається, що пілот першого класу Булавка у 15-хвилинному показі вразив глядачів виучкою, продемонструвавши фігури вищого пілотажу та маневреність бойового винищувача. Виступ українського льотчика публіка супроводжувала гучними оплесками.

Це вже друга поспіль перемога Булавки - у міжнародному авіапоказі "Royal International Air Tattoo", що проходив у липні в місті Фейфорд (Велика Британія) на бойовому літаку-винищувачі Су-27 він показав найкращий сольний пілотаж.

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Підполковник 831-ї бригади тактичної авіації, що базується в Миргороді на Полтавщині, Юрій Булавка - учень багаторазового переможця авіашоу в Європі полковника запасу Олександра Оксанченка.