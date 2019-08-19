Робоча група обговорила будівництво обхідного шляху біля Станиці - СЦКК

У неділю, 18 серпня, зруйновану ділянку мосту в Станиці Луганській відвідали заступник керівника офісу Президента, інженери з питань будівництва мостів, губернатор Луганської області, керівник районної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 18 серпня район зруйнованої ділянки мосту в Станиці Луганській відвідали заступник керівника офісу Президента, інженери з питань будівництва мостів, губернатор Луганської області, керівник районної державної адміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі робоча група оглянула зруйновану ділянку мосту, а також обговорила питання з будівництва обхідного шляху для забезпечення роботи КПВВ та безперешкодного проходу місцевого населення з обох напрямків на період ремонтних робіт.

Як уточнили кореспонденту Укрінформ в пресслужбі СЦКК, робочу групу очолював заступник керівника Офісу Президента Володимир Родін, нарада тривали близько години та стосувалась технічних питань.