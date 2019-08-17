У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 225 авто

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил очікують 225 авто.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 0/55; "Новотроїцьке" – 10/50; "Гнутове" – 20/20", - зазначається у повідомленні.

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На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.