Окупанти п'ять разів порушили “тишу”
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - зазначається у вечірньому зведенні.
Як уточнили у штабі, усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, тричі бойовики з напрямку Ужівки обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї позиції ОС неподалік Лебединського.
Крім того, двічі, з напрямків Ужівки та Азова, окупанти відкривали вогонь по українських військових поблизу Водяного, також використовуючи РПГ та стрілецьку зброю.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано", - додали у штабі.
Про втрати не повідомляється.