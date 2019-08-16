Окупанти п'ять разів порушили “тишу”

З початку нинішньої доби позиції Об'єднаних сил п'ять разів зазнавали обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - зазначається у вечірньому зведенні.

Як уточнили у штабі, усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, тричі бойовики з напрямку Ужівки обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї позиції ОС неподалік Лебединського.

Крім того, двічі, з напрямків Ужівки та Азова, окупанти відкривали вогонь по українських військових поблизу Водяного, також використовуючи РПГ та стрілецьку зброю.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано", - додали у штабі.

Про втрати не повідомляється.