На Приморському напрямку ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 16 серпня тричі обстріляли позиції українських захисників у районі населених пунктів Лебединське та Водяне.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби сьогодні, 16 серпня, за наявною на даний час інформацією, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 ворожі збройні провокації. Противник здійснив їх на приморській ділянці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил”, - повідомив речник.

Зокрема, з напрямку від Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували після 07.00 ранку, а потім з 10.35 ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю по позиціях українських захисників Лебединського та Водяного.

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Втрат унаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби серед українських військових немає, поінформував Гуцуляк.