На Донбасі окупанти 12 разів обстріляли із гранатометів і кулеметів позиції ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;
двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі в районі Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
неподалік Лебединського – з автоматичного гранатомета;
поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.
Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню.
Фото: ООС
Фото на першій сторінці: 36 окрема бригада морської піхоти у Facebook