На Донбасі окупанти 12 разів обстріляли із гранатометів і кулеметів позиції ЗСУ

15 серпня збройні формування РФ та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

неподалік Лебединського – з автоматичного гранатомета;

поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.

Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню.

Фото: ООС

Фото на першій сторінці: 36 окрема бригада морської піхоти у Facebook