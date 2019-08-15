Обстріли під Волновахою: відновлення потребують 150 будинків

Зазначено, що, враховуючи великі об'єми необхідних робіт з відновлення житлових будинків, керівництвом ДСНС України прийнято рішення щодо залучення додаткових сил. Таким чином, з 14 серпня 2019 року до робіт з відновлення приватного житла додатково залучено 20 осіб.

Наразі членами робочої групи Головного управління перевірено стан проведення відновлювальних робіт зруйнованого (пошкодженого) житла вздовж лінії розмежування на території Волноваського району, а саме у селищах Бердянське та Гранітне. Крім того, з керівниками місцевого самоврядування обговорили проблемні питання щодо проведення ремонтних робіт.

З метою поліпшення умов життя місцевого населення, за кошти обласного бюджету, зокрема за рахунок регіонального матеріального резерву Донецької області та силами Головного управлінням ДСНС України у Донецькій області проводяться заходи щодо відновлення пошкодженого житла.

Фото: dn.dsns.gov.ua