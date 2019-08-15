Обстріли під Волновахою: відновлення потребують 150 будинків
«У прифронтових селищах Волноваського району Донецької області в результаті чисельних обстрілів, які тривають з 2014 року по сьогоднішній час, більше 150 будинків потребують відновлення... На сьогоднішній день від Головного управління на відновлювальних роботах залучено 19 осіб, які з весни 2019 року відремонтували 16 приватних будинків», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що, враховуючи великі об'єми необхідних робіт з відновлення житлових будинків, керівництвом ДСНС України прийнято рішення щодо залучення додаткових сил. Таким чином, з 14 серпня 2019 року до робіт з відновлення приватного житла додатково залучено 20 осіб.
Наразі членами робочої групи Головного управління перевірено стан проведення відновлювальних робіт зруйнованого (пошкодженого) житла вздовж лінії розмежування на території Волноваського району, а саме у селищах Бердянське та Гранітне. Крім того, з керівниками місцевого самоврядування обговорили проблемні питання щодо проведення ремонтних робіт.
З метою поліпшення умов життя місцевого населення, за кошти обласного бюджету, зокрема за рахунок регіонального матеріального резерву Донецької області та силами Головного управлінням ДСНС України у Донецькій області проводяться заходи щодо відновлення пошкодженого житла.
Фото: dn.dsns.gov.ua