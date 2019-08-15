Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили

Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

Укрінформ
Станом на 12.00 15 серпня російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Гнутове, Пищевик, Павлопіль, Водяне та Опитне. Втрат серед українських захисників немає.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби сьогодні, 15 серпня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано п'ять провокаційних обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних військ”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, майже одночасно після 5.00 ранку противник розпочав обстріли з гранатометів різних систем по позиціях підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Гнутове, Пищевик та Павлопіль.

Крім того, о 08.20 ворог відкрив вогонь з РПГ по оборонцях Водяного. З 08.35 з підствольних гранатометів та стрілецької зброї окупанти цілили по позиціях українських військових в районі Опитного.

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За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку доби серед українських військових немає, повідомив Гуцуляк.

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