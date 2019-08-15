Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

“Від початку поточної доби сьогодні, 15 серпня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано п'ять провокаційних обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних військ”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, майже одночасно після 5.00 ранку противник розпочав обстріли з гранатометів різних систем по позиціях підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Гнутове, Пищевик та Павлопіль.

Крім того, о 08.20 ворог відкрив вогонь з РПГ по оборонцях Водяного. З 08.35 з підствольних гранатометів та стрілецької зброї окупанти цілили по позиціях українських військових в районі Опитного.

За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку доби серед українських військових немає, повідомив Гуцуляк.