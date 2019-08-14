Окупанти у середу 6 разів порушили “тишу”

У середу, 14 серпня, окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції українських підрозділів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Пісків з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі Гнутового з напрямку Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.