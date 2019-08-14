На Житомирщині завтра попрощаються із загиблим на Донбасі військовим

На Житомирщині у п’ятницю, 15 серпня, поховають військовослужбовця Дмитра Дашковця, який помер у лікарні Дніпра від поранення.

Про це повідомляє сайт «Твій Романів».

«Прощання з Дмитром Дашковцем відбудеться 15 серпня з 12.00 у Мирополі на вул. Перемоги, 18. Ховатимуть героя на кладовищі на Кам’янці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рідному селищі загиблого Миропіль його зустрічали стоячи на колінах і з українськими прапорами.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській лікарні ім. Мечникова 12 серпня помер боєць, поранений у зоні проведення ООС, біля селища Широкине.

У військовослужбовця залишилися дружина та дитина.