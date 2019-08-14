На Житомирщині завтра попрощаються із загиблим на Донбасі військовим
Укрінформ
На Житомирщині у п’ятницю, 15 серпня, поховають військовослужбовця Дмитра Дашковця, який помер у лікарні Дніпра від поранення.
Про це повідомляє сайт «Твій Романів».
«Прощання з Дмитром Дашковцем відбудеться 15 серпня з 12.00 у Мирополі на вул. Перемоги, 18. Ховатимуть героя на кладовищі на Кам’янці», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рідному селищі загиблого Миропіль його зустрічали стоячи на колінах і з українськими прапорами.
Як повідомлялося, у Дніпропетровській лікарні ім. Мечникова 12 серпня помер боєць, поранений у зоні проведення ООС, біля селища Широкине.
У військовослужбовця залишилися дружина та дитина.