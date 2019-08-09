На Миколаївщині попрощалися з наймолодшим морпіхом, загиблим на Донбасі

«Село попрощалося з нашим юним земляком, захисником України Василем Курдовим. Його поховали тут, на сільському кладовищі. Величезна втрата для всіх. Він був найстаршим сином у родині. Це невимовна втрата не лише для батьків, рідних, а й для його двох молодших братів – 13-річного Володі та 6-річного Назара. Він назавжди буде прикладом для них», - сказала Ботнар.

Василь уклав контракт із ЗСУ у квітні 2018 року, пройшов навчання у Львові. Останні 3 місяці служив на Донбасі, у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, на передовій, де і загинув.

Він був наймолодшим із чотирьох загиблих 6 серпня морпіхів біля Павлополя.

Як уже повідомляв Укрінформ, 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій. О 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівки Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Під час цих обстрілів українські військові загинули.